بعد تدشين مقسم الهامة.. مقسم دوما في الخدمة خلال 3 أشهر

جهينة نيوز:

كشف مدير اتصالات ريف دمشق حسين عويتي عن وضع مقسم دوما في الخدمة خلال ثلاثة أشهر موضحاً انتهاء الدراسة الخاصة بالمقسم وأن البناء يتم الانتهاء منه بالتعاون مع المجتمع المحلي للمدينة، مبيناً أن وضع الاتصالات والانترنت في المدينة سيكون جيداً ذلك أن نوعية التجهيزات التي ستركب في المقسم تماثل تقنية الفور جي على مبدأ الهاتف الجوال برج يبث لاسلكيا لمسافة ثلاثة كيلومتر وخدمة الإنترنت محملة على الخط الهاتفي.

وأوضح عويتي في تصريح «للوطن» أن مقسم الهامة هو مقسم محدث وتم إعادة تاهيلة بخبرات وكادر وطني وإعادة كل التجهيزات بسعة 5 آلاف رقم هاتفي و1024 بوابة قابله للتوسعة موضحاً أن أغلب الشبكات والتجهيزات قد طالها التخريب أو تعرضت للسرقة لذلك تم إعادة تأهيل الشبكات الرئيسة والفرعية للمقسم.

وبين عويتي وضع كبل سعة 1500 خط في منطقة الشامية بالخدمة وخلال أسبوعين سيتم وضع كبل بسعة 1500 خط بالخدمة لمنطقة الخابوري وبعدها مباشرة سيتم وضع كبل بسعة 1800 خط لمنطقة جبل الورد بالخدمة أيضاً مشيراً إلى أنه خلال العام القادم سيكون هناك توسعة أخرى للمركز إضافة إلى خدمات أخرى سيتم إضافتها بعقود من الشركة السورية للاتصالات مبيناً أن المركز يتسع لأكثر من ثلاثة عشر ألف خط هاتفي ويخدم فقط منطقة الهامة.

ولفت عويتي إلى توجيه محافظ الريف بافتتاح مركز خدمة المواطن في المقسم بعد تأثيثه بالشبكات والحواسب خصوصاً أن المكان متوفر وذلك خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى وجود 40 مركزاً هاتفياً مدمراً تم إعادة البناء في أكثرها كمرحلة أولى والمرحلة الثانية هي إعادة تأهيل التجهيزات والشبكات مبيناً أن مركز هاتف مديرة تم الانتهاء من مسحه ورفع تقارير المسح للمؤسسة بانتظار عودتها من أجل بدء العمل على البناء لوجود تخريب كبير فيه.

ووفقا لعويتي فقد خصصت مبالغ من الموازنة الإسعافية للمؤسسة العامة للاتصالات من أجل مقسمي الزبداني والعتيبة.

وبين عويتي إلى أن سوء الاتصالات الخليوية وضعف الإنترنت الخليوي في بعض مناطق الريف مسؤولية الشركات الخليوية والهيئة العامة الناظمة للاتصالات ولا دخل لاتصالات الريف بالأمر.

وكان محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم دشن مركز الهاتف في بلدة الهامة بعد إعادة تأهيله وصيانته بشكل حضاري وحديث، وقدم مدير الشركة العامة للاتصالات منير عبيد شرحاً مفصلاً عن المقسم وتجهيزاته الحديثة بالإضافة إلى مكان مخصص لإحداث مركز خدمة المواطن، وبعد ذلك قام المحافظ بجولة في شوارع وأحياء وأسواق بلدة الهامة اطلع خلالها على واقع الخدمات.

ثم قام بزيارة لمدرستي جبل الورد المحدثة للتعليم الأساسي وثانوية الشهيد المقدم المهندس وسيم وجيه الشلي والتقى المواطنين وكادر المدرسة واستمع من مدير التربية ماهر فرج إلى ما تم تقديمه للمدرسة بعد زيارته لها العام الماضي وبعد استماعه للمواطنين في المدرسة.

ووجه المحافظ بتأمين باصين للنقل الداخلي لقرية جبل الورد التابعة للهامة ورفع الطاقة الكهربائية لتصبح 3/3 بدلاً من 4/2 إضافة إلى دعم الأهالي بمزيد من الإعانات الغذائية وتشكيل لجنة من الأهالي لوضع المحافظ بصورة ما يتم إنجازه بشكل دوري ومعالجته لعدد من الطلبات التي قدمها المواطنون بشكل شخصي ووجه بتزويد المدارس ببعض التجهيزات اللازمة لعملها، بعد ذلك قام هو وصحبه بجولة على الحصص الدرسية ووزع العديد من الحقائب المدرسية والقرطاسية.