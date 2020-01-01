أبراج الأربعاء 19 شباط مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود 19 شباط: معروف بالجاذبية متمرد بعض الشيء لايتنازل في بالحب.. يحب التفاصيل الدقيقة مرهف الحس وكريم ويتعامل مع الناس بفوقية أحياناً... هذا العام: تتحدى الفشل ومشاريع تجارية واجتماعات.. الحظ معك في الأشهر القادمة.. هناك تنقل في كثير من الأعمال وعيون السلطة عليك وتتحرك نحو الأفضل وقد تتحرك خارج البلاد.. هناك شراء وغرباء.. بين الشهر الثالث والخامس مال أو ميراث أو تعويض خسارة أو قد تحصل على جزء من حق لك من أحد الأقرباء.. من الشهر العاشر والشهر 11 كل الأبواب تفتح أمامك ومن منتصف السنة تستقر عاطفياً.

الحمل:

تجد نفسك في احتكاك مهني وتواجه ظروف تتطلب التركيز على العمل يجب أن تستنفر كل إمكانياتك وتشتغل بجد وكن حريصاً على علاقتك من الغرباء والزملاء وقد تقابل أشخاص بلا ضمير لذلك نظّم وقتك وانتبه جيداً.

الثور:

لديك رغبة بالسفر والسعي وتوسيع الأفق.. افتح قلبك للتغيير التجديد لأنّ الأحوال كلها تنقلب لمصلحتك لديك أمور حافلة في العمل والحياة الشخصية.. تجنب المبالغة وتجنب دخول الأماكن المجهولة.. النهار يحمل لك اتصالات بعيدة أو بيع أو شراء؟

الجوزاء:

تركيزك على المال اليوم لذلك لاتتكئ على الحظ بل اعرف كيف تلتقط الفرص.. قد تنمهك بالأعمال فكن حذراً وحافظ على الثقة.. فرص مالية قادمة من شراكة أو تعويض.

السرطان:

تقوي العلاقة مع الشركاء وتستعيد عزيمتك وتبحث عن شخص لتبحث معه حلول إيجابية.. انتبه تسجل اليوم خلافات وقد يعلو صوتك لذلك كن هادئاً وجرّب أن تقيم جسر تواصل.. أي قضية قضائية ناجحة اليوم.

الأسد:

تشعر بالتعب والانزعاج الصحي وتزداد ضغوط العمل وتجد صعبة في ذلك، وهذا ينعكس عليك سلباً، لذلك لا تؤجل عملك ولا تفكر بالانسحاب.. قد يكون هناك مواجهات.. اخلد للراحة ولا تحمل أشياء ثقيلة.

العذراء:

لاتعرف الكلل أو الملل وتقوم بالأعمال بأفضل طريقة.. الأفكار السوداء غير موجودة.. ودّع كل مايزعجك لأن اليوم يحمل لك انفراجاً على الصعيد المادي. اكسب حب الحبيب.. اليوم أنت بموقع قيادة وتفرض شروطك لذلك لا تفوت الفرص اليوم صوتك مسموع كثيراً.

الميزان:

زيادة ضغط عائلي يؤدي إلى خلافات ونزاعات أو تصليحات وأعطال تجد نفسك مشغولاً وتتابع أموراً عقارية، اليوم مناسب لعقد صفقة عقارية آمن بقدرك اليوم بكل الظروف.

العقرب:

تتميز بتبلور الناحية الفكرية والذهنية مايسمح بتنفيذها، وتزداد نسبة اتصالاتك ولقاءاتك مع الأحبة.. لاتهدر طاقاتك بالغضب بل قوّي علاقاتك... أما بالنسبة للعاطفة تسمع أخبار جميلة من الأهل أو الجيران أو الأصدقاء.. اتصالات وسفر قصير.

القوس:

قد تقلق بسبب أمور مالية ويصعب عليك أن تفهم كيف تتراكم المصاريف.. المريخ مع القمر في برج الجدي لذلك تجنب شراء أشياء غير ضرورية.. هناك قسم من برج القوس قد يحصل على هدايا أو أشياء كانت مفقودة. بشكل عام هناك مصاريف كثيرة.

الجدي:

القمر في برجك والمريخ أيضاً لذلك تستطيع التعبير عن ذاتك ويتغير وضعك للأفضل ثقتك بنفسك تزيد ولا تتردد بالتعبير عن رأيك.. في العمل أو الحياة الاجتماعية تلتقي أشخاصاً وينجذب شخص إليك.

الدلو:

دولاب الحظ يدور عكس ماتريد فانتبه على صحتك وعملك وتجنب الوساوس وخذ قسطاً من الراحة.. لديك قوة لكن انتبه من ضياع أو تآمر ولا تبالغ وضع سلم أولويات.. المريخ في برج الجدي يتسبب لك ببعض العداوات.

الحوت:

تعتمد على أشخاص مخلصين أصدقاء وأقارب في دعمك وتأمين العون المادي مصالحات بعد خلافات.. نشّط نهارك بالأصدقاء لأن اليوم مليء بالعزائم.