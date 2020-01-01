العراق.. ما وراء إبعاد الحشد الشعبي من الانبار وتوطين الفلسطينيين فيها

جهينة نيوز:

كشف النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، عن تحركات أميركية تهدف لتوطين الفلسطينيين في المحافظات الغربية عبر إبعاد الحشد الشعبي منها.

وقال البلداوي الاثنين، إن الولايات المتحدة الأميركية تخطط وتتحرك لإبعاد الحشد الشعبي من المحافظات الغربية وعلى وجه الخصوص محافظة الانبار لخلق بيئة مناسبة لتوطين الفلسطينيين داخل العراق، لافتا إلى إن واشنطن تحاول اخذ مساحات كبيرة من صحراء الانبار لنقل العائلات الفلسطينية إليها.

وأضاف أن أميركا تتحرك مع القوى المؤيدة لها لتحقيق إبعاد الحشد الشعبي وتشكيل مجاميع جديدة على أساس طائفي يخدم المصالح الأميركية في المناطق الغربية، مبينا أن وجود الحشد الشعبي في تلك المناطق يعيق تنفيذ صفقة القرن وإيجاد موطن جديد للعائلات الفلسطينية.

وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في وقت سابق، عن دعم واشنطن عددا من الشخصيات السياسية والكتل للضغط على الحكومة الاتحادية بحل الحشد الشعبي.

المصدر: المعلومة