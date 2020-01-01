الجيش السوري يدخل بلدة بيطرون على الحدود مع تركيا

جهينة نيوز:

بدأت وحدات من الجيش العربي السوري يوم الثلاثاء، اقتحامها لبلدة بيطرون غرب حلب التي تبعد حوالي 3 كم عن بلدة دارة عزة القريبة من الحدود السورية التركية.

و أفادت مصادر ميدانية بأن وحدات الجيش السورية بدأت تقدمها باتجاه مناطق جديدة في ريف حلب باتجاه الحدود التركية، حيث تخوض اشتباكات مع المجموعات التكفيرية في التلال المطلة على دارة عزة والأتارب، موضحة أن الاشتباكات تدور حاليا في قرية بيطرون، التي تقع على الطريق الرئيسي الواصل إلى دارة عزة.

وتعتمد وحدات الاقتحام في الجيش السوري في هذه العملية على الاشتباك الفردي المباشر، حيث تعتمد عملية اقتحام التلال على وحدات الاقتحام التي تتقدم وتفتش المغاور وتفتيش التحصينات الإسمنتية المتواجدة التي أقامتها المجموعات المسلحة.

وتبعد بيطرون حوالي 3 أو 4 كم عن دارة عزة في أقصى الريف الغربي لمحافظة حلب، وقبلها توجد منطقة الفوج 111 حيث تدور اشتباكات في محيطها أيضا.