القبض على شخص يحول أموالاً بطريقة غير قانونية في دمشق

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص في مدينة دمشق يقوم بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه وبعد توفر معلومات عن قيام شخص باستلام حوالات مالية من الخارج بطريقة غير مشروعة تمكنت دورية من إدارة الأمن الجنائي وبالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي من إلقاء القبض على الشخص المذكور في سيارة خاصة نوع “كيا ريو” في ساحة العباسيين بمدينة دمشق أثناء قيامه بتسليم مبلغ مالي موضوع ضمن كيسين كبيرين.

وحسب البيان ضبطت الدورية بحوزة المقبوض عليه مبلغاً وقدره 30 مليون ليرة وبالتحقيق معه اعترف بمزاولته مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية وتم حجز السيارة المذكورة وتسليم المبلغ المصادر إلى مصرف سورية المركزي أصولاً واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.