شويغو: أمريكا لم تبدأ بعد بإزالة الألغام وإعادة بناء الرقة

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تبدأ بعد بعملية إزالة الألغام وإعادة بناء مدينة الرقة التي دمرتها واشنطن بمزاعم محاربة داعش.

هذا وأجرى وزيرا الخارجية والدفاع الروسي سيرغي لافروف وسيرغي شويغو محادثات "2 + 2" في روما مع نظرائهما الإيطاليين لويجي دي مايو ولورنزو غيريني.

وقال شويغو عقب المحادثات "تنتظر المدينة، لمدة عامين، مهمة تقييم مركز الألغام. ولم يحدث ذلك بأي حال، ونأمل أن تظهر (المهمة) يومًا ما، حيث نقدر أن أكثر من 50 شخصًا يموتون فعليًا من هذه الألغام كل شهر من النساء والمدنيين".

وأضاف "ونأمل أن تبدأ الولايات المتحدة ليس فقط بإزالة الألغام، وإنما في إعادة بناء الرقة حسب وعدها".

ووصف العقيد ميخائيل ميزنتسيف، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الاتحادية، في أيلول/ سبتمبر 2019، الرقة بأنها "جرح ينزف على جسد سوريا الذي طالت معاناته، حيث تستمر كارثة إنسانية مع التزام الجانب الأمريكي الصمت".

و اضاف تم تدمير المدينة بالكامل من خلال قصف سلاح الجو التابع للتحالف الدولي.