كليتشدار أوغلو: سياسات أردوغان فاشلة وخطيرة تجاه سورية

جهينة نيوز:

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو التأكيد على أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ينتهج سياسات فاشلة وخطيرة في سورية.

وقال كليتشدار أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه إن “أردوغان أثبت بسياساته في سورية أنه اداة بيد القوى الخارجية التي استخدمته في مشاريعها الخاصة بالمنطقة”.

من جهته طالب محلل الشؤون الدولية في صحيفة جمهورييت التركية محمد علي جولار أردوغان بالكف عن التدخل في الشأن السوري وسحب قواته من محافظة إدلب مشيرا إلى “اعتراض القيادا ت العسكرية التركية على التدخل العسكري التركي في إدلب”.

وبين جولار أن أردوغان لم يلتزم بتعهداته في اتفاق سوتشي وهو يحمي إرهابيي “جبهة النصرة” في إدلب مشدداً على أنه من حق الدولة السورية وكأي دولة ذات سيادة أن تقضي على الإرهابيين على أراضيها.