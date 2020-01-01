" MTN تُطلق حملة MTN بتحبك بمناسبة عيد الحب"

جهينة نيوز:

دمشق، سورية، الثلاثاء 18 شباط 2020: أطلقت شركة MTN سوريا بمناسبة عيد الحب حملتها "MTN بتحبك"، والتي تضمنت مجموعة من الفعاليات المميزة على المستوى الاجتماعي والتجاري بالإضافة لعروض خاصة بهذه المناسبة، لكي تشارك مناسبة عيد الحب مع جميع مشتركيها اهتمامهم بهذا الشهر وماله من قيمة خاصة للتعبير عن محبتهم، حيث تسعى MTN دوماً لأن تكون الأولى والأفضل في مشاركة المناسبات التي تهم المجتمع السوري لِإضافة الحب والإشراقة لحياتهم.

بدأت حملة "MTN بتحبك" يوم الخميس 13 شباط واستمرت حتى يوم الأحد 16 شباط في عدد من المحافظات السورية، حيث قام فريق المبيعات بشركة MTN بتوزيع هدايا بهذه المناسبة، في كل من دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، بالإضافة إلى هدية خط MTN مجاني رافقه عرض خاص بمناسبة عيد الحب مع كل هدية مُقدمة، يتضمن باقة إنترنت ودقائق مجانية لمدة ثلاثة أشهر للمشتركين الجدد والحاليين، وذلك لِتصل مشاعر الحب للجميع في كل مكان.

تَضمنت الحملة على المستوى التجاري إطلاق عرض باقات الحب لمدة أربعة أيام من تاريخ 13 وحتى 16 شباط، لكافة مشتركي شركة MTN والتي يمكن تفعليها بالرمز #501* واختيار أحد باقات الإنترنت لإهدائها لمن يُحب، وبالمقابل سيحصل المشترك على نفس الباقة المختارة من قِبله كهدية من شركة MTN سوريا.

السيد عامر القصار، مُدير دائرة العلامة التجارية والعلاقات العامة أكد على أَهمية حملة "MTN بتحبك" فقال: "يُعتبر الحب أرقى المشاعر الإنسانية وأعظمها، وهو سبب من أسباب سعينا للمشاركة بشكل دائم في الفعاليات التي تهم الشارع السوري، وبمناسبة عيد الحب كان هدفنا

أن نصل مشاعر الحب والاهتمام والوفاء لمشتركينا، من خلال مشاركات وفعاليات تكون الأقرب والأغنى لقلوبهم".

بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر فيديو مُخصص للتركيز على المناسبة ومشاركة المجتمع السوري بهذا اليوم لما له من قيمة خاصة للتعبير عن محبتهم، من خلال وسائل التواصل الإجتماعي التي تعمل مع شركة MTN سوريا، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية لشركة MTN سوريا.

استطاعت MTN أن ترسخ مفهوم حملتها "MTN بتحبك"، بأن الحب لا يقتصر فقط على العشاق بل معناه أكبر وأعمق، من خلال المبادرات التي كان لها صدىً إيجابياً، وحققت من خلالها هدفها في نشر الحب في قلوب جميع السوريين.

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