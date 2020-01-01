شهيد وإصابات بانفجار عبوة ناسفة في باب مصلى

الثلاثاء, 18 شباط 2020 الساعة 14:50 | شؤون محلية, أخبار محلية

شهيد وإصابات بانفجار عبوة ناسفة في باب مصلى

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