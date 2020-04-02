هيئة التميز والإبداع: استمرار التسجيل لدورة اعتمادية مدربين لبطولات الروبوتيك

الثلاثاء, 18 شباط 2020 الساعة 14:44 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

هيئة التميز والإبداع: استمرار التسجيل لدورة اعتمادية مدربين لبطولات الروبوتيك

جهينة نيوز:

أعلنت هيئة التميز والإبداع عن استمرار التسجيل في دورة اعتمادية مدربين لبطولات الروبوتيك (مستوى متقدم) المقررة إقامتها في جامعة البعث بحمص خلال الفترة بين 26-3 و2-4-2020 حتى يوم الأحد الأول من آذار المقبل.

ولفتت الهيئة في بيان لها، اليوم، إلى أن هدف الدورة توسيع وتطوير وتنظيم قاعدة المدربين الأكفاء لمسابقات الروبوتيك في سورية، مبينةً أنه يمكن للراغبين بالمشاركة في الدورة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص في صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويشترط في المتقدم للمشاركة في الدورة أن يكون طالب هندسة أو خريج أحد الاختصاصات الهندسية وأن يكون مشاركاً بصفة مدرب أو مساعد مدرب بإحدى البطولات الوطنية بمجال الروبوتيك مرة واحدة على الأقل إضافة إلى اجتياز امتحان القبول ويحصل الناجحون في الدورة على شهادة مدرب معتمد من الهيئة تخوله المشاركة في البطولات الوطنية والعالمية للروبوتيك.


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