عضوية رسمية لفلسطين في الحلف التعاوني الدولي

جهينة نيوز:

حصلت دولة فلسطين ممثلة بهيئة العمل التعاوني على عضوية رسمية في الحلف التعاوني الدولي (ICA) بصفة عضو مراقب.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم، أن الهيئة أصبحت رسمياً عضواً مراقباً في الحلف، بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم.

وأشارت إلى أن هذه العضوية تعود بمنافع كثيرة على الهيئة، أهمها: تمثيل فلسطين في أكبر منبر تعاوني عالمي، ما يجعل الحركة التعاونية الفلسطينية تتمتع بمزايا عدة، أهمها التشبيك عالمياً مع المؤسسات التعاونية الداعمة للقطاع التعاوني، والمشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بالحركة التعاونية العالمية.

كما ستمكن هذه العضوية الهيئة من الحصول على المعرفة والمعلومات والاحصاءات التعاونية، والمشاركة في البرامج والفعاليات التدريبية للتعرف على أفضل الممارسات التعاونية العالمية.

يذكر أن الحلف التعاوني الدولي (ICA) هو مؤسسة دولية غير ربحية، تأسست عام 1895، بهدف تعزيز دور الجمعيات التعاونية الأعضاء من خلال العمل المشترك، وتبادل الخبرات، والمعرفة والعمل المنسق للنهوض بالحركة التعاونية في جميع أنحاء العالم.

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال عن أنّه اعتقل فلسطينياً بعد أن اجتاز السياج الفاصل جنوب قطاع غزة، حيث أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال غرب قطاع غزة.

وقالت لجان الصيادين إنّ الزوارق الحربية أطلقت النار وطاردت الصيادين على بعد ثلاثة أميال في عرض بحر شمال قطاع غزة من دون الإعلان عن وقوع إصابات، واضطر الصياديون للعودة حفاظاً على حياتهم.