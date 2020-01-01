شركة صينية.. من صناعة السيارات الى انتاج الكمامات!

جهينة نيوز:

حولت شركة صينة نشاطها من إنتاج السيارات إلى الكمامات الواقية من وباء كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" قام عمال في مصنع لشركة سايك-جي أم- وولينغ للسيارة (SGMW)، بتغيير نشاطهم وإنتاج الكمامات في إطار خطة الصين لمكافحة الفيروس الذي ضرب البلاد منذ نهاية كانون الأول الماضي.

ونشرت الوكالة صورا من داخل المصنع لعمال ينتجون الكمامات، للمشاركة في جهود مكافحة الوباء.

وقال الوكالة إن هذه الشركة ومقرها مدينة ليوتشو بمنطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين، شركة هامة لتصنيع السيارات في الصين.

وبحسب الوكالة انتهت الشركة من إنتاج دفعة أولى من الكمامات الواقية، ومن المتوقع أن تبلغ قدرتها الإنتاجية مليوني كمامة يوميا بحلول نهاية الشهر الجاري.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن الفيروس سريع الانتشار أودى بحياة 98 شخصا في الصين أمس الاثنين، مما زاد العدد الإجمالي للوفيات إلى 1868 حالة. وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين لتصل الإصابات إلى 72436 في المجمل.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.