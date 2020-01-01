التجاري السوري يفوض فروعه بمنح قروض شخصية بسقف 2 مليون ليرة

جهينة نيوز:

أصدر المصرف التجاري السوري، اليوم، قراراً يقضي بتفويض فروعه ومركز القروض بالإدارة العامة بدراسة ومنح القروض الشخصية بسقف 2 مليون ليرة سورية، كما سمح القرار بتفويض بعض الفروع في التجاري السوري بمنح قروض بضمانة عقارية بسقف 10 ملايين ليرة سورية.

وكشف مدير التسليف بالتجاري السوري مازن حمزة عن أن عدد القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصرف منذ تموز العام الماضي وحتى تاريخه وصل إلى 3674 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 9.85 مليارات ليرة سورية بينما بلغ عدد القروض المهنية 44 قرضاً بقيمة 1 مليار ليرة سورية لغاية اليوم.

وفيما يتعلق بالقرار المذكور، أوضح حمزة أنّه بات بالإمكان منح القروض عن طريق لجنة يتم تشكيلها في الفروع بقرار من مدير عام المصرف مهمتها دراسة وتدقيق طلب القرض عقب إحالته من الموظف الدارس لطلب القرض بالفرع واتخاذ قرار المنح بعد التأكد من كفاية الوثائق وفق التعليمات بينما تنحصر مهمة دائرة القروض بالإدارة العامة بتفعيل القرض.

ونبّه حمزة إلى أن إدارة التجاري السوري تعتزم اتخاذ عقوبات بحق الفروع المقصرة بالعمل وغير القادرة على مجاراة الفروع النشطة التي أثبتت فاعليتها خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحاً أن هذا الأمر يأتي بعد أن تم الاطلاع على شكاوى المراجعين وملاحظات العاملين في الإدارات ذات العلاقة بالمشكلات التي تواجههم.