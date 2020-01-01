القطان: شرف لي أن يرد اسمي في قائمة رجال الأعمال الوطنيين السوريين المعاقبين أوروبياً

جهينة نيوز:

في رده على إدراج اسمه ضمن قائمة العقوبات الأوروبية الجديدة على سورية، أعرب رجل الأعمال السوري ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان عن افتخاره بذلك، وقال: كان لي شرف أن يرد اسمي في قائمة رجال الأعمال الوطنيين السوريين المعاقبين أوروبياً.

وأضاف القطان في تدوينة على صفحته الشخصية: إن إدراج اسمي في هذه القائمة هو وسام على صدري، واصفاً مبررات العقوبات بأنها ذرائع واهية، وقال: إن الاتحاد الأوروبي يعدّ طرفاً أساسياً في الحصار الذي تقوده الولايات المتحدة ضد سوريا.

وتابع القطان أنّ الإجراء الأوروبي تجاهه غير إنساني، وقال إن أسباب القرار ترجع إلى أنه تربطني بالدولة السورية وقيادتها الحكيمة علاقة مواطنة وعنفوان وصمود، وولاء وطني خالص أفخر وأفاخر به.