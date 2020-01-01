المرور: جميع الطرق سالكة باستثناء بعضها في اللاذقية وحماة

جهينة نيوز:

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا عدة طرق في محافظة حماة واللاذقية غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائد.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها، صباح اليوم، أنّ جميع الطرق في محافظة حماة سالكة عدا منطقة الغاب طريق شطحة جوبة برغال سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة اللاذقية، كل الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق جوبة برغال الغاب وطريق مركبة مقامات بنى هاشم غير سالكين بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر، تفادياً لوقوع الحوادث، مشيرةً إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.