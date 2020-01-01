تدريجياً.. الفعالية الجوية تزداد وأمطار متوقعة في مناطق عدّة

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي في الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يتحول الجو إلى غائم خلال ساعات المساء وتزداد الفعالية الجوية تدريجياً بدءاً من المنطقة الجنوبية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50 كم/سا أحياناً على المنطقة الساحلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً، يوم غد، لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان خاصة على المناطق الشرقية والرياح غربية إلى جنوبية غربية في المنطقة الجنوبية وغربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في بقية المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الثلاثاء الأربعاء الخميس

دمشق 17/ 7 15/ 6 17/ 7

القنيطرة 15/ 4 13/ 3 15/ 5

درعا 17/ 6 15/ 6 16/ 7

السويداء 14/ 7 13/ 6 15/ 8

حمص 13/ 4 12/ 3 14/ 5

حماة 14/ 6 13/ 5 15/ 7

الحسكة 10/ 5 12/ 5 10/ 4

اللاذقية 18/ 10 17/ 10 17/ 11

طرطوس 19/ 12 18/ 11 18/ 13

حلب 13/ 3 12/ 4 14/ 5

ادلب 11/ 4 10/ 6 12/ 6

دير الزور 16/ 7 15/ 7 17/ 9

الرقة 17/ 8 15/ 6 18/ 8