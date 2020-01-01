انخفاض أسعار النفط بسبب المخاوف المستمرة من تأثير "كورونا"

جهينة نيوز:

انخفضت أسعار النفط صباح اليوم الثلاثاء على خلفية المخاوف المستمرة المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا"، طبقا للبيانات التجارية.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، لشهر نيسان انخفاضاً بمقدار 1.13 بالمئة، ليصل إلى 57.02 دولار للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 51.92 دولار للبرميل، منخفضة بـ 0.76 بالمئة.

وعلى هذه الخلفية، يتوقع المستثمرون من تحالف " أوبك+" أن يتم اتخاذ إجراءات لتثبيت استقرار السوق.

وكانت اللجنة الفنية لتحالف الدول المصدرة للنفط "أوبك+" قد ناقشت الوضع الراهن في اجتماعها الطارئ، بداية شباط/فبراير الجاري، ووفقا لوسائل الإعلام، أوصت اللجنة الفنية لدول "أوبك+" بتمديد اتفاقية "أوبك+" حتى نهاية عام 2020، و بتخفيض إضافي في إنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا، حتى حزيران من أجل استقرار سوق النفط.

وتم دعم هذه التوصية بالفعل من قبل عدد من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" ودول من خارجها، ومع ذلك ، لم تقدم روسيا موقفها بعد، مشيرة إلى عدم اليقين المستمر حول الوضع.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للبيانات غير الرسمية، تدعو المملكة العربية السعودية بنشاط إلى تخفيض أعمق، مقترحة بخفض إضافي آخر - أيضاً بمقدار 600 ألف برميل يوميًا.

وفي 13 شباط الجاري، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن البلاد ستتخذ قرارًا في الوقت المناسب. في وقت أكد فيه ممثلو شركات النفط الروسية، بعد لقائهم مع نوفاك، بشكل أساسي، دعمهم لتمديد صفقة "أوبك +" فقط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2020 ، شريطة استمرارها في ظل الظروف الراهنة.