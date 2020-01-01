X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
شاهد .. خبرة طيار يهبط بطائرة A380 في رياح شديدة في مطار هثيرو بـ لندن
أبراج الثلاثاء 18 شباط مع سمر عمران
وزير المالية: رجل أعمال يستورد بـ9 مليارات ليرة سنوياً قدم بيانات بأنه خاسر كي لا يدفع ضرائب!
السعودية... عزل الطالبات المصابات بـ"القمل" وتحديد شرط عودتهن
محتجون أمام مصرف لبنان رفضا لدفع سندات لبنان من اليوروبوند
99 مليون عام... العثور على أقدم نحلة في التاريخ
لاعب كرة قدم بريطاني يتعاطى "الكيتامين" ويغتصب ويقتل زميلته
الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات جديدة على الشعب السوري
السيد نصر الله يستقبل لاريجاني
الجيش يواصل تقدمه بريف حلب الغربي ويحرر قرى بسرطون وحور وعنجارة من الإرهاب
ممران إنسانيان في ميزنار ومجيرز بريفي حلب وإدلب لتأمين خروج المدنيين
علماء يكشفون لماذا لا يجب تنظيف الأسنان مباشرة بعد الطعام
الرئيس الاسد سنحرر ادلب بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الاتية من الشمال
شرب الشوكولاتة الساخنة يوميا يعزز قدرة المشي لدى كبار السن
النقل تعلن عودة تشغيل مطار حلب الدولي
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
شاهد .. خبرة طيار يهبط بطائرة A380 في رياح شديدة في مطار هثيرو بـ لندن
الثلاثاء, 18 شباط 2020 الساعة 00:45 |
منوعات
,
منوعات
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
اقرأ المزيد...
علماء يكشفون لماذا لا يجب تنظيف الأسنان مباشرة بعد الطعام
بعد 47 عاماً.. ديبرا تستعيد خاتم زوجها
تزاوج الثعابين يفرض حظر تجوال في ولاية أمريكية
تنظيف و تجميل و تقوية الشعر و غيرها .. 10 استخدامات غريبة للأسبيرين
أول نزال مصارعة نسائي على لقب سماك داون في السعودية
بهدف إسعادهم.. شركة تمنح موظفيها إجازات مدفوعة الأجر
هل يمكن استخدام الكحول في تطهير الجروح؟
مؤسس أمازون يشتري أغلى منزل في تاريخ لوس أنجلوس
مؤسس مجموعة علي بابا يتبرع بمبلغ 1.43 مليون دولار لتطوير عقاقير لمكافحة فيروس كورونا
سرّ جديد عن بيغ بين بعد أكثر من 70 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية
بعد خلاف أكثر من 10 سنوات لأن العريس عازف عود.. زفاف تاريخي في السعودية!
مفاجأة ترفع سعر لوحة من 4 جنيه إسترليني إلى 13 مليونا
ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استئناف الخدمة البريدية بين الإمارات وقطر
انخفاض عدد المواليد يهدد مستقبل إيطاليا!
بالفيديو.. حمار يتخلى عن جنسه ويتحول إلى كلب!
أضف تعليق
أخبار اخرى
شاهد .. خبرة طيار يهبط بطائرة A380 في رياح شديدة في مطار هثيرو بـ لندن
أبراج الثلاثاء 18 شباط مع سمر عمران
وزير المالية: رجل أعمال يستورد بـ9 مليارات ليرة سنوياً قدم بيانات بأنه خاسر كي لا يدفع ضرائب!
السعودية... عزل الطالبات المصابات بـ"القمل" وتحديد شرط عودتهن
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج الاثنين 17 شباط مع سمر عمران
شاهد ..مذيعة قناة العربية منتهى الرمحي تنفجر ضحكاً من فداحة الكذبة
علماء يكشفون لماذا لا يجب تنظيف الأسنان مباشرة بعد الطعام
الرئيس الأسد في كلمة متلفزة بعد تحرير حلب من الإرهاب.. (فيديو)
الأكثر مناقشة
المقداد للميادين: تركيا الآن عدوّتنا تحتل أرضنا وتدخل الإرهابيين إليها
أردوغان يهدد سورية .. سنتصرف قبل نهاية شباط
بالفيديو - أهالي حلب مستمرون بالإحتفال ليلاً بعد أن أصبحت مدينتهم آمنة مطمئنة
ألمانيا: أمريكا لم تعد الشرطي العالمي ومستقبل الشرق الأوسط يتحدد في أستانا أو سوتشي
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2020
بوابة جهينة الاخبارية
.