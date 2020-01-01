شاهد .. خبرة طيار يهبط بطائرة A380 في رياح شديدة في مطار هثيرو بـ لندن

الثلاثاء, 18 شباط 2020 الساعة 00:45 | منوعات, منوعات


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