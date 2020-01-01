أبراج الثلاثاء 18 شباط مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 18 شباط: يتقبل الحقيقة ويصل إلى أهدافه متقلب الأطوار ومنظم جيداً وعملي بطبعه يجيد الحساب شخصية قوية وقوي الحدس مواظب وعميق الرؤية ولديه طريق سري لإيجاد طموحه وفي الوقت ذاته صريح جداً...

هذا العام: حاول التركيز على الوضع المالي قد تتجمد بعض المشاريع وإخفاء ركائز تعتمد عليها أحداث عائلية وتغيير منزل وانفراج طيلة العام وأفراح ودعوة للتغير.. مساعدة من أحد الأخوة وقد شارك بمؤتمرات ولدى البعض تقلبات صحية وفي الشهر 6 و8 و10 تغييرات ايجابية تؤدي إلى القيادة والسيطرة.

الحمل:

اليوم تركيز على العمل وطموحاتك تساعدك، جرب الاستعانة بالأصدقاء أو الزملاء ولا تقصر بالعمل خطوات ايجابية بكل المجالات تستطيع الحصول على حقك شرط ان تكون حكيم.. استغل الفرص وانتبه من التراجع بمركزك الاجتماعي.. اليوم للتنظيم والحنكة والأسواق والتعامل مع الغرباء.

الثور:

توظف اهتمامك لما يجري حولك وتضع نقاط تتعلق بالمشاعر والقرار.. عليك ألا تستسلم لرومانسية غامضة نهار جيد للسفر والاتصالات لبعيدة وتتحرر وتمهد لأشياء سابقة واليوم البعض بانتظار كلمة منك لأن اليوم حركتك قوية.

الجوزاء:

اليوم تتحرى بمسألة بشكل عاجل أو تقوم بتغيير أو تبدأ بشيء من الصفر وتقوم بتسوية أو كلمة فاصلة حول فواتير أو قروض ولا تبقى متردداً وانتبه لصحتك وصحة المقربين.. اليوم هناك ضياع لبعض الاستحقاقات.. حاول تجديد الأمل بالحياة.. اليوم للتركيز على المال.

السرطان:

تركّز على الشراكة وتعرف كيف تقطع طريقك بشكل آمن.. يثير غضبك أحد الأشخاص أو تصطدم به لذلك انتبه على الشركاء لأن القمر في برج الجدي، كن حذراً كي لا تقع بالمشكلات ويتآمر عليك البعض وتتعرض لاتهامات باطلة.. اليوم افتح قلبك وثق بنفسك لأن الطّرف الآخر سيقف إلى جانبك إذا كنت هادئاً.

الأسد:

حاول أن تستيقظ باكراً لتنتهي من أعمال متراكمة وتغير أسلوب تفكيرك أفضل من البحث عن الأعذار.. تتلقى أجراً لقاء عمل قمت به.. قد تسمع أنباء جميلة أو خبراً يتعلق بالأولاد أو تسمع عن شخص متخاصم معك.. احتمال تعديل وتقلبات ومفاجأت وتنتقل من حال إلى آخر... انتبه اليوم عنوانه ضغط.

العذراء:

محظوظ اليوم.. جو جميل للعاطفة.. نهار للدعوات والألفة والحياة المستقرة وتتبنى علاقة بشكل عاجل.. تتغلب على أي شيء بمساعدة حظك.. قد تسمع خبراً جميلاً أو قد تخرج من دائرة الضغط.. اليوم للمتعة والتسلية وتغيير مكان الإقامة.

الميزان:

خيار بين أمرين وتجد نفسك سريعاً في تنفيذ مشاريع على صعيد العائلة رغم العقبات وتشهد مقاطعات على هذا الصعيد، انتبه كي لاتهدر وقتك بالندم، قد تكون أمور تصليحات وأعطال.

العقرب:

يوم للحظ على صعيد تحقيق الأمنيات دعوة للطعام وأخبار سارة تتمتع بمنافع.. لكن لايخلو الأمر من بعض العقبات على صعيد الأقرباء.. انتبه وكن إيجابياً لاتغضب كي لاتكون بوضع معقد.. لكن لاشيء يهزك اليوم.. ولا تفرض وجهة نظرك هناك سفر وانطلاقة.

القوس:

تشعر أنك بحاجة للانتباه من التزاماتك بالعمل وتحيط نفسك بالحذر كي لا يدمر الآخرون أمورك المالية.. خفف النفقات والإسراف اليوم.

الجدي:

القمر في برجك يخفف من المعاكسات والضغوطات وتبدأ بقلب الأمور لمصلحتك. بيدك العلاج اليوم.. تحيط نفسك بهالة عظيمة أو سور عظيم... تربح أو تحل مشكلة كانت عالقة.. اليوم أنت سيد نفسك لكن انتبه من خدعة تعرضت لها واليوم قد تكشفها.

الدلو:

انتبه من الإرهاق.. النهار قليل الحظ ولاتكن ناكراً للجميل. اليوم يحمل لك جو مشحوناً فابتعد عنه هناك مضايقات وانتبه من البعض نهارك فيك ضجر ومشاجرة وخيبة أمل.. لكن ببديهيتك تخرج من أي مشكلة بسلام.. حاول الصمود وكن وفياً اليوم.

الحوت:

نهار جيد وقوي محاط بالأصدقاء.. ابق جاهزاً وحضورك ملفت وله تأثير وتستطيع القيام بدعوات لتزداد شعبيتك.. وتقفز من فوق حفرة من دون التعرض لأذى.. اليوم للدعوات والعزائم.