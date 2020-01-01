99 مليون عام... العثور على أقدم نحلة في التاريخ

الإثنين, 17 شباط 2020 الساعة 23:03 | تكنولوجيا, علوم أخرى

99 مليون عام... العثور على أقدم نحلة في التاريخ

جهينة نيوز:

عثر مستكشفون على أقدم نحلة في التاريخ، تبلغ من العمر 99 مليون عام، محفوظة داخل حجر من الكهرمان.

ووفقا لما نشره موقع "ساينس نيوز"، تم العثور على هذه الحفرية في ميانمار، وهي تعود إلى منتصف العصر الطباشيري.

ويعود السجل الأحفوري للنحل إلى 65 مليون عاما، قبل أن يتم العثور على هذه الحفرية الأخيرة.

وتشترك النحلة المتحجرة في الصفات مع النحل الحديث، لكنها تمتلك بعض صفات الدبابير، مما يشير إلى تطورها من تلك الحشرة.

وقال أحد الباحثين: "تظهر الحفرية أن النحلة تغذت على حبوب اللقاح قبل أن تتشبث بها طفيليات الخنفساء، وتتسبب في موتها على جذع الشجرة قبل أن تفرز صمغ العنبر الذي احتجز داخله النحلة والطفيليات".


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