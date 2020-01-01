لاعب كرة قدم بريطاني يتعاطى "الكيتامين" ويغتصب ويقتل زميلته

جهينة نيوز:

حكم على لاعب فريق نيوكاسل تاون لكرة القدم، البريطاني جوزيف تريفور، بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 18 عاما.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، وقع الحادث المأساوي في أبريل من العام الماضي. وقالت الصحيفة إن الفتاة ميغان نيوتن، ضحية تريفور، ذهبت إلى ملهى "كيلن" الليلي، وعند الخروج منه التقت بجوزيف، زميلها من أيام المدرسة، ودعته لقضاء الليل في منزلها، فقبل اللاعب الدعوة بكل سرور.

وعثرت الشرطة على جثة الفتاة متعرضة لتسع طعنات في الظهر، وتبين أن تريفور تناول في تلك الليلة الكحول وتعاطى المخدرات "الكيتامين"، وربما الكوكايين.

وسبق أن وجهت تهمة الاغتصاب للاعب، ولكن في المرة الأولى، لم تُرفع القضية إلى المحكمة.

ووفقا لأقوال الرياضي السابق، فإن سبب شجاره مع ميغان كان نتيجة حديث الفتاة عن تلك القصة لأصدقائها.

يذكر أن نيوكاسل تاون يشارك في دوري الدرجة الثامنة الإنجليزي "Northern Premier League Division One South East"، ويشغل فيه المركز السابع عشر من بين 20 فريقا.