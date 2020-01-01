الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات جديدة على الشعب السوري

جهينة نيوز:

أضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة عقوباته المفروضة على الشعب السوري و التي تستهدف امدادات الطاقة بشكل اساسي و السلع الضرورية.

وجاء في البيان: "أضاف المجلس اليوم 8 رجال أعمال بارزين وكيانين مرتبطين برجال الأعمال والكيانات الخاضعة للقيود الجزائية المفروضة على النظام السوري ومؤيديه".

ويذكر ان قائمة العقوبات على سوريا تضم الآن 277 شخصا و71 كيانا مستهدفا بحظر السفر وتجميد الأصول. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة على سوريا فرض حظر على التجارة بالنفط وفرض قيود على الاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

و يذكر أن العقوبات جاءت مكملة لقانون قيصر الذي يستهدف امدادات النفط و المحروقات الى سوريا و الذي تلاه هجمات ارهابية استهدفت معامل تعبئة الغاز المنزلي و مصفاة البترول و مرابط نقل النفط في ميناء بانياس يضاف اليها استهداف ثلاث ناقلات نفط ايرانية في البحر الاحمر و حجز ناقلة نفط ايرانية في مضيق جبل طارق.