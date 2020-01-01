الجيش يواصل تقدمه بريف حلب الغربي ويحرر قرى بسرطون وحور وعنجارة من الإرهاب

جهينة نيوز:

وسعت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية بريف حلب الغربي وحررت قرى بسرطون وحور وعنجارة بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

و واصلت وحدات الجيش ملاحقة فلول الإرهابيين على محاور العمليات العسكرية بريف حلب الغربي والشمالي الغربي محققة مزيدا من التقدم بسيطرتها على قرى بسرطون وحور وعنجارة بريف حلب الغربي.

ونفذت المتقدمة رمايات مدفعية وصليات صاروخية على فلول الإرهابيين في عمق مناطق انتشارهم بالريف الغربي والشمالي الغربي محققة إصابات مباشرة في صفوفهم وتدمير تحصينات لهم.

وأعلنت القيادة العامة للجيش اليوم أن الجيش استعاد السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي ويواصل تقدمه الميداني للقضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت على امتداد الجغرافيا السورية.