الرئيس الأسد في كلمة متلفزة بعد تحرير حلب من الإرهاب.. (فيديو)

جهينة نيوز

في كلمة متلفزة للرئيس بشار الأسد مساء اليوم بمناسبة تحرير الجيش العربي مدينة حلب وريفها من الإرهاب قال الأسد : "أهلنا أبناء حلب الكرام تحية الثبات والصمود.. تحية الايمان بالله والوطن.. تحية الشجاعة والتضحية يحملها إليكم جيشنا العربي السوري على أجساد مقاتليه"

وأضاف الرئيس الأسد: "عندما تحررت مدينةُ حلب في نهاية العام ألفين وستة عشر، قلت بأن ما قبلَ تحرير مدينةِ حلب لن يكون كما بعدها، انطلقت في ذلك من معرفتي إلى أين يسدد أبناءُ قواتنا المسلحة بقلوبهم وعقولهم، انطلقت في ذلك من يقيني بأن وطنيةَ أهلِ حلب ووفاءهم لوطنهم ولجيش الوطن ستقلب حساباتِ الأعداء وهذا ما حصل"

وأردف الرئيس الأسد قائلاً: "جيشنا العربي السوري لن يتوانى عن القيام بواجباته الوطنية، ولن يكون إلا كما كان، جيشاً من الشعب وله... فالتاريخُ لم يعرفْ جيشًا انتصر... إلا عندما توحد معه الشعبُ في معركته، وعندما توحد هو مع الشعب في رؤيته وفي قضيته، وهذا ما رأيناه في حلب وغيرها من المدن السورية... حين احتضنتم الجيش حماكم ودافع عنكم وضحى من أجلكم"

وكانت قيادة الجيش العربي السوري قد أعلنت صباح اليوم ان بواسل جيشنا الميامين تمكنوا من تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، وبزمن قياسي استُعيدت السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي ، ومنها: بلدة الشيخ علي ـ الفوج 46 ـ أورم الكبرى وأورم الصغرى ـ كفرناها ـ كفر داعل ـ كفر حمرة ـ بشنطرة ـ بابيص ـ معارة الأرتيق ـ عويجل ـ حريتان ـ حيان ـ عندان ـ بيانون ـ الليرمون، وعدد كبير من الجمعيات السكنية والمعامل والمفارق والتلال الحاكمة، إضافة إلى فتح معبري (ميزنار ومجيرز) في الريف الغربي لحلب ومدينة سراقب لتأمين خروج المواطنين المدنيين بسلام ووضع نهاية لكابوس الإرهاب التكفيري الذي كان مخيماً عليهم طيلة السنوات الماضية.