في الغزلانية.. شاب يسرق "حماته" بعـد ثلاثــة أشــهر مـن زواجـه بابنتها!!

جهينة نيوز:

ادعت إحدى المواطنات إلى مديرية ناحية الغزلانية التابعة لمنطقة دوما بريف دمشق بسرقة مصاغ ذهبي عائد لها يقدر بحوالي الكيلو والنصف غرام ما يعادل خمسة وستون مليون ليرة سورية ومبلغ مالي وقدره مليونان وثلاثمائة ألف ليرة سورية من منزلها الكائن في قرية الهيجانة بريف دمشق.

وفور الادععاء، باشرت مديرية منطقة دوما - ناحية الغزلانية التحقيق وتوجهت دورية إلى المكان، وبعد الكشف على المنزل والبحث والتحري وجمع المعلومات وتتبع آثار الفاعلين تم الاشتباه بالمدعو ( يوسف خ ) زوج ابنة المدعية، حيث تم إلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مركز الناحية وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المصاغ الذهبي والمبلغ المالي بالاشتراك مع المدعو ( رفيق نصرة ) ليلاً من منزل المدعية والذي تم إلقاء القبض عليه أيضاً، كما اعترفا بقيامهما بإخفاء الذهب في أماكن متعددة ومتفرقة وبتصريف وبيع جزء منه عن طريق المدعو ( أنس ي ) والذي تم إلقاء القبض عليه في أقل من 24 ساعة .

وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها على الـ"فيسبوك" أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.