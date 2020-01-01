مصر تجذب 12 مليار دولار والأخير يتراجع أمام الجنيه

جهينة نيوز:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، إنّ مصر جذبت تدفقات أجنبية بقيمة بلغت 12 مليار دولار منذ بداية العام وحتى اليوم.

وأضاف المصدر أن إجمالي التدفقات بلغت 12 مليار دولار في شهر ونصف الشهر، موضحاً أن هذه التدفقات جاءت من مصادر متنوعة سواء من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، واستثمارات غير مباشرة، وإيرادات السياحة.

وقال إن هناك إقبالاً من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الجنيه المصري، على الرغم من زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط نظراً للاستقرار الاقتصادي في مصر ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتصعد العملة المصرية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة أمام الدولار، مدعومة بتدفقات الدولار التي تدخل بشكل أساس في أدوات الدين المصرية، حيث انخفض سعر الدولار، اليوم، أمام الجنيه في مصر، مسجلاً رقماً قياسياً، حيث وصل سعره في البنك التجاري الدولي إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

فيما سجل سعره في البنك الأهلي المصري عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

أما في البنك المركزي المصري فوصل سعر الدولار 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.