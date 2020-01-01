بعد 47 عاماً.. ديبرا تستعيد خاتم زوجها

جهينة نيوز:

فقدت الأميركية ديبرا ماكينا خاتماً قبل 47 عاماً في مدينة أميركية، ثم عثر عليه من قبل شخص في غابة في فنلندا.

هذا ما حدث فعلاً مع ديبرا، البالغة من العمر حالياً 63 عاماً، التي فقدت خاتم التخرج الخاص بزوجها، في مدرسة بمدينة بورتلاند بولاية ماين الأميركية عام 1973.

وبمرور الوقت، نسيت ديبرا أمر الخاتم كلياً، قبل أن يعثر عليه باحث فنلندي عن المعادن، مدفوناً على عمق 20 سنتيمتراً في غابة بعد 47 عاماً.

ويعود الخاتم إلى زوج ديبرا الراحل شون ماكينا، عندما تعرفت عليه في المرحلة الثانوية، ثم تزوجا وظلا كذلك إلى أن توفي عام 2017، أي بعد 40 عاماً.

وقبل أن يلتحق بالجامعة، أعطى شون الخاتم إلى ديبرا، لكنها نسيته بالصدفة في أحد مراكز التسوق في بورتلاند.

وأشارت ديبرا ماكينا إلى أنها أجهشت بالبكاء عندما وصل الخاتم إلى منزلها في برونزويك بواسطة البريد، الأسبوع الماضي، وقالت: إنه أمر مؤثر جداً في هذا العالم الذي تزداد فيه حالة من السلبية، أن يتقدم أشخاص طيبون ويبذلون جهداً ما، هناك أشخاص طيبون في العالم، ونحن بحاجة إلى المزيد منهم.