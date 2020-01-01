تفجير مطعم جمع قاضي قضاة فلسطين بصحفيين من كيان الاحتلال

جهينة نيوز:

فجّر مجهولون، اليوم، بإلقاء زجاجة حارقة صوب مطعم في رام الله استضاف لقاء بين قاضي قضاة فلسطين ومجموعة صحافيين من كيان الاحتلال، أمس الأحد.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الهجوم ألحق أضراراً مادية بالمطعم.

وأثار لقاء عقده محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني، مع مجموعة من صحفيي كيان الاحتلال جدلاً واسعاً في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الهباش عبر حسابه على "فيسبوك" أنه التقى بمجموعة من صحفيي كيان الاحتلال بحضور محمد المدني رئيس لجنة التواصل في منظمة التحرير التي نظمت هذا اللقاء في إطار سعي القيادة الفلسطينية لمواجهة مؤامرة صفقة ترامب، سياسياً وقانونياً وإعلامياً، مضيفاً: كان هدف اللقاء هو عرض الرواية والرؤية الفلسطينية لتحقيق سلام عادل وشامل، ولكي يعلم "الإسرائيليون" قبل غيرهم أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان، وأن إنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد للسلام والأمن والاستقرار.

لكن ذلك لم يمنع نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي من التنديد بأشد العبارات بخطوة الهباش باعتبارها نوعاً من أنواع التطبيع المرفوض، وضرباً من فن الانبطاح والاستجداء، فيما تساءل آخرون هل نجرؤ بعد ذلك على مطالبة العرب بالمقاطعة.

وذكّر بعض المغردين بسخرية بتصريحات سابقة للهباش قال فيها إن أي شخص تحت أي مبرر يجري أي نوع من الاتصال مع الاحتلال فقد صنف نفسه في خانة العمالة .