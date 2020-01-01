أيمن هابيل يتصدر بطولة "زهرة الجولان" للشطرنج في اللاذقية

جهينة نيوز:

بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة اختتمت بطولة زهرة الجولان، اليوم، في صالة ملعب الباسل في اللاذقية.

وتوّج بالمركز الأول أيمن هابيل برصيد ثماني نقاط ونصف وجاء محمد بلال بالمركز الثاني وغدير أبو بالة بـ 8 نقاط لكل منهما بعد جولة التمايز وحل وسام طوبال ووسام خيربك وعلي حسن وقصي عمران وهيفيار خرفان بالمراكز من الثالث وحتى السابع على التوالي بعد جولة للتمايز فيما بينهم أيضاً.

وقال رئيس اللجنة الفنية للعبة في اللاذقية تيسير أحمد في تصريح صحفي: إنّ البطولة أقيمت وفق النظام السويسري من 11 جولة وشهدت مشاركة واسعة ومنافسات قوية ولاسيما في الأدوار الأخيرة حيث لم تتحدد المراكز إلا بعد إجراء جولة تمايز.