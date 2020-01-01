بيسكوف: روسيا ستواصل دعمها لسورية في حربها ضد الإرهاب

جهينة نيوز:

جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تأكيد مواصلة دعم بلاده لسورية في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين تعليقاً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن المستشارين الروس والقوات المسلحة الروسية يواصلون دعمهم للقوات المسلحة السورية في الحرب ضد الإرهاب، معرباً في الوقت ذاته عن أسف بلاده للأعمال الإرهابية المكثفة في محافظة إدلب.

من جهة أخرى، أكد بيسكوف أن لا وجود لأي قوات روسية في ليبيا، وقال رداً على سؤال حول إرسال قوات روسية إلى ليبيا: إن الرئيس فلاديمير بوتين القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية لم يرسل قوات إلى ليبيا ولم يعط أي أوامر في هذا الصدد.