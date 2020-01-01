تركيا تعزز نقاط المراقبة في إدلب والناتو يرفض دعمها

جهينة نيوز:

أرسل الجيش التركي، اليوم، قافلة تعزيزات عسكرية تضم مدافع ودبابات وناقلات جند مدرعة، إلى نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب السورية.

وتضم قافلة التعزيزات مدافع ودبابات وناقلات جند مدرعة، وصلت مدينة ريحانلي بولاية هطاي جنوب تركيا، من مختلف الثكنات العسكرية التركية، مشيرةً إلى أن القافلة المؤلفة من 150 مركبة عسكرية، توجهت إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب شمال سوريا، وسط إجراءات أمنية، حيث توجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب بناء على اتفاق أستانا.

وفي السياق ذاته، قال مصدر في حلف الناتو أن الحلف لا ينوي تقديم الدعم العسكري لأنقرة في حال قيامها بعملية عسكرية في شمال سوريا.

وقال المصدر، وهو دبلوماسي يعمل في بعثة إحدى الدول الأعضاء في مقر الحلف ببروكسل، إن دول الناتو لن تدعم تفعيل البند الخامس بسبب مقتل عسكريين أتراك في إدلب مطلع شباط، مشدداً على أن الحلف لا ينظر في إمكانية تقديم مساعدة عسكرية لتركيا في حال القيام بعملية في هذه المنطقة.