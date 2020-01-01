محمد رمضان ممنوع من الغناء

جهينة نيوز:

أصدرت نقابة الموسيقيين المصريين برئاسة الفنان هاني شاكر أمس الأحد قرارا بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء.

وأكد طارق مرتضى، المتحدث باسم النقابة، أن القرار الذي أصدره هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من العمل، يشمل محمد رمضان، وأن النقابة لن تمنحه تصريحا بالغناء مرة أخرى، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقال نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، إن محمد رمضان لم يلتزم في آخر حفل له أقيم في مصر، بالإقرار الذي تعهد به في نقابة المهن الموسيقية، بالالتزام بالآداب والقواعد العامة والملابس المحترمة.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أمس الأحد: "أنا عملت التعهد ده تطوعا مني وحرصا عليه وعلى الشكل العام للفن، ودي مش شغلتي، ده شغل المصنفات الفنية، ومحمد رمضان لم يلتزم في الحفلة وطلع على المسرح لابس حاجة تانية خالص، طلع بقميص شيفون وعريان".

وتابع نقيب المهن الموسيقية بأن محمد رمضان يعتبر ما يقدمه على المسرح في الحفلات من استعراضات نوعا من أنواع النجاح.

ويأتي قرار نقابة الموسيقيين المصريين، بمنع محمد رمضان من الغناء، بعدما تقرر إلغاء فقرته الغنائية في مباراة السوبر المصري، بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقامة في إمارة أبوظبي الخليجية.

ويتعرض محمد رمضان هذه الفترة لحملة هجوم، ومطالب بمقاطعة فنه، بسبب أزمة الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، الذي طالب رمضان بتعويض مالي 25 مليون جنيه، بعد أن تسبب في وقفه عن العمل مدى الحياة، بقرار من وزارة الطيران المدني المصري، ولكن رمضان استنكر مطالب الطيار وسخر منه.

وتعود أزمة الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، إلى شهر تشرين الأول 2019، عندما شارك محمد رمضان مقطعا مصورا له داخل قمرة قيادة طائرة خاصة، وبدا وكأنه يقودها، الأمر الذي جعل وزارة الطيران المدني المصري، تصدر قرارا بإلغاء رخصة الطيار، وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.‏