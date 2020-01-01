إدارة المرور تبين حالة الطرق نتيجة الأحوال الجوية السائدة

جهينة نيوز:

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا بعض طرق محافظتي حماة واللاذقية غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها أن طريق القرندح عين الكروم في منطقة الغاب سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق شطحة جوبة برغال وطريق جورين صلنفة غير سالكين بسبب تشكل الجليد وكذلك طريق عين الشمس عين حلاقيم وطريق مصياف طير الجنة وطريق مصياف الرقمة وطريق مصياف الحيلونة جميعها غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة اللاذقية، طريق جوبة برغال الغاب وطريق القرندح الشعرة الغاب غير سالكين بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر، تفادياً لوقوع الحوادث، مشيرةً إلى أنها خصصت الرقمين (5422703) و (5411365 ) للاستعلام عن حالة الطرق.