بعد صعوده... خام برنت يقف عند 57.27 دولاراً للبرميل

جهينة نيوز:

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم، حيث أبطلت المخاوف من تراجع الطلب على الوقود من جراء التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس التاجي في الصين أثر التوقعات لخفض الإمدادات من كبار المنتجين بما سيفضي إلى شح معروض الخام.

وبحلول الساعة 05.41 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت عند 57.27 دولاراً للبرميل، منخفضاً خمسة سنتات بعد صعوده 5.2 بالمئة الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أيلول 2019.

وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 52.13 دولاراً للبرميل، بعد أن زاد 3.4 بالمئة الأسبوع الماضي.

وأعلنت اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، انكماشاً اقتصادياً بلغ 6.3 بالمئة للفترة من تشرين الأول إلى كانون الثاني وثمة توقعات لمزيد من الانكماش في ربع السنة بين كانون الثاني وآذار بسبب المرض، كما حذرت سنغافورة، التي يعد اقتصادها المعتمد على التجارة مقياساً لأداء المنطقة، من ركود محتمل في الربع الحالي بسبب تفشي الفيروس.

وقال جيفري هالي، محلل السوق لدى أواندا في سنغافورة: مايزال النفط منكشفاً انكشافاً بالغاً على فائض المعروض والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن الفيروس التاجي في الصين وأجزاء أخرى من آسيا.