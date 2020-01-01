خلفاً لجمعة.. فراس معلا رئيساً للاتحاد الرياضي العام

جهينة نيوز:

انتخب، اليوم، السباح العالمي فراس معلا رئيساً للاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية خلفاً للواء موفق جمعة وذلك خلال أعمال المؤتمر العام العاشر للاتحاد الرياضي العام الذي انطلقت أعماله، أمس.

وسبق لفراس معلا أن حصد الكثير من البطولات العربية والقارية والدولية في السباحة كما شغل العديد من المناصب مثل رئيس اللجنة التنفيذية بدمشق وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام وعضو اللجنة الأولمبية السورية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي العام ونائب رئيس اللجنة الأولمبية السورية وأمين عام اللجنة الأولمبية السورية ورئيس اتحاد السباحة.