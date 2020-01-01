غداً.. تعمق المنخفض الجوي وازدياد فعاليته في المساء

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية متفرقة وخاصة على منطقة الجزيرة نهاراً والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط فوق المرتفعات الساحلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج في الداخل.

ويكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام كما تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ومع تعمق المنخفض الجوي يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء وتزداد الفعالية الجوية تدريجيا بدءاً من المناطق الجنوبية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 50 كم/سا على المنطقة الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام:

الإثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 14 /4 14 /7 13 /8

القنيطرة 14 /5 12 /6 11 /5

درعا 16 /5 16 /7 14 /6

السويداء 15 /4 17 /6 13 /6

حمص 13 /4 15 /7 11 /6

حماة 14 /3 16 /6 14 /5

الحسكة 10 /4 14 /4 12 /3

اللاذقية 19 /11 20 /12 18 /12

طرطوس 18 /9 20 /11 19 /12

حلب 12/3 12 /4 13 /5

ادلب 13 /4 12 /6 13 /6

دير الزور 15 /6 17 /7 17 /8

الرقة 16 /6 16 /4 17 /6