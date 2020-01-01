آلياته تتوغل في فلسطين.. والـ"نتنياهو" يتباهى بعلاقاته العلنية والسرية مع دول عربية وإسلامية

جهينة نيوز:

في الوقت الذي تتوغل آلياته العسكرية بالأراضي الفلسطينية، وتشرع بأعمال تسوية وتجريف قرب الجدار الأمني، وتطلق قواته النار على رعاة الأغنام، يتباهى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بقدرته على بناء علاقات مع الدول العربية والإسلامية، كاشفاً عن أنه أقام علاقات مع جميع هذه الدول باستثناء 3 منها.

وقال في كلمة ألقاها، أمس، في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى الذي عقد في القدس: أقوم بتطوير اتصالات مع الدول العربية والبلدان الإسلامية، وأستطيع إخباركم أن عدد الدول الإسلامية أو العربية التي لا تربطنا بها علاقات عميقة، هي دولتان أو 3، وأحياناً يتم الكشف عن ذلك، مستشهداً بزيارته إلى سلطنة عمان، ولقائه مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان.

وتطرق إلى تحليق أول طائرة صهيونية فوق أجواء السودان، معتبراً ذلك تغييراً كبيراً، وتابع أنّ السياح "الإسرائيليون" والرحالة سيسافرون إلى أمريكا الجنوبية فوق أجواء السودان، مقلصاً بذلك وقت رحلتهم إلى حوالي الثلاث ساعات، وأنه بإمكانهم التحليق مباشرة فوق السودان إلى البرازيل والأرجنتين، كذلك التوقف خلال الطريق في بلد آخر أقام معه علاقات دبلوماسية مؤخراً وهو تشاد.

حديث استفزازي لمن يحمل الهم العربي والقضية الفلسطينية في قلبه وعقله، لكنه غير كذلك لمن أراد أن يتباهى هو الآخر أو يخفي علاقته مع كيان الاحتلال، وكأن أرواحاً بريئة لم تزهق على مدار أعوام الاحتلال، فهاهو يصرّح غير آبه برغبة الدول العربية بعدم إشهار علاقتهم به، يقول: أنا أخبركم بما هو فوق السطح فقط، فيما يتعلق بالعلاقات بيننا وبين الدول العربية، مبيناً أن نسبة العلاقات التي يقيمها مع الدول العربية في العلن تبلغ حوالي 10%، ملمحاً إلى أن العلاقات السرية كبيرة، ومضى يقول: لقد حدثت تغييرات كبيرة، لأن "إسرائيل" أصبحت الآن قوة يجب أخذها بالحسبان، ولأن التعاون معنا يساعد على الاستعداد وتأمين مستقبل الشعوب، وضمان مستقبل أفضل لها.