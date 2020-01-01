واشنطن تلوّح بلائحة عقوبات تطال المسؤولين اللبنانيين عن سجن العميل فاخوري

جهينة نيوز:

بعد الضغوط التي مارستها الإدارة الأميركية لإطلاق سراح العميل عامر فاخوري، الذي وُجّهت إليه تهم في المحكمة العسكرية بقتل ومحاولات قتل وخطف سجناء في معتقل الخيام، تدخل الضغوط الأميركية مرحلة جديدة مع تلويح عضو الكونغرس الأميركي جاين شاهين بلائحة عقوبات تطال المسؤولين عن سجن فاخوري.

وفي مقابلة تلفزيونية، وضعت جاين شاهين نفسها في موضع القضاء اللبناني وقالت: لا توجد أدلّة على التهم الموجهة لفاخوري، مضيفةً: إن وضعه الصحي دقيق، وعلى الحكومة اللبنانية أن تفهم أنه ستكون هناك عواقب بسبب هذا الاحتجاز.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ شاهين تعدّ لائحة العقوبات المذكورة، متذرّعة بأن المستشفى الذي يعالج فيه فاخوري تنقضه الأدوية اللازمة لمرحلة مرض السرطان الذي يعانيه، وأنه يتوجب على الحكومة الأميركية أن تعمل ما في وسعها، بما في ذلك العقوبات لإعادته إلى عائلته.