العراق: نمتلك قاعدة بيانات كاملة لبقايا "داعش"

جهينة نيوز:

قال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مساء أمس الأحد إنه يمتلك قاعدة بيانات كاملة لبقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يمتلك رؤية واستراتيجية كاملة، حول كيفية ملاحقة بقايا عناصر "داعش".

وأشار النعمان إلى أن تلك الاستراتيجيات تتمثل في كيفية الاستفادة من جهد الوزارات والأجهزة الأخرى في نشر ثقافة الوعي للوقاية من تلك الجرائم الإرهابية.

وتابع المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي: "نمتلك قاعدة بيانات كبيرة عن الإرهابيين المتواجدين في العراق".

ولفت إلى أن قاعدة البيانات تلك، أصبحت مصدراً تستفاد منه الأجهزة الأمنية الأخرى في المحيطين الإقليمي والدولي.

وأتم بقوله: "الأيام المقبلة ستشهد عمليات نوعية في استهداف مخابئ وملاحقة العصابات الإرهابية".

وأعلن العراق في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".