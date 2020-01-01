ارتفاع إجمالي الوفيات في الصين نتيجة "كورونا" إلى 1765 حالة

جهينة نيوز:

أعلنت سلطات إقليم هوبي الصيني، اليوم الاثنين ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1696 شخصا، والمصابين إلى 58 ألف و182 حالة، وشفاء نحو 6639 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالإقليم في بيان، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الإقليم الواقع في وسط البلاد ارتفع 100 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل الوفيات فيالأقليم إلى 1696 شخصا.

ووصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس في الصين إلى 1765 حالة.

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين قليلا اليوم الأحد، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على عزل بؤرة تفشي المرض.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت في وقت سابق، اليوم الأحد، وصول عدد حالات الإصابة بالمرض 68500 حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 1665، معظمها في إقليم هوبي بوسط البلاد.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن من المستحيل تحديد أين سينتشر الوباء"، مضيفا: "نشعر بالقلق إزاء التزايد المستمر في عدد الحالات بالصين".