"هآرتس" الإسرائيلية: دولة أوروبية تقود مبادرة لاعتراف مشترك بالدولة الفلسطينية

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة إسرائيلية اليوم الاثنين أن ​دولة أوروبية​ تقود مبادرة لاعتراف مشترك بـ"الدولة الفلسطينية"، ردا على "خطة ​السلام"​ الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في ​الشرق الأوسط​.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن مجموعة من الدول الأوروبية بقيادة ​لوكسمبورغ​ يطالبون خلال اجتماع وزراء خارجية ​الاتحاد الأوروبي​، اليوم الاثنين، بتعزيز مبادرة لاعتراف مشترك بـ"الدولة الفلسطينية" كرد ضد خطة ​ترامب​ للسلام في ​الشرق الاوسط​.

وذكرت الصحيفة أن وزير خارجية لوكسمبورغ ناقش بالفعل المبادرة مع وزراء خارجية ​فرنسا​، ​بلجيكا​، ​إسبانيا​، ​إيرلندا​، ​البرتغال​، فنلندا، السويد، ​مالطا​ وسلوفانيا، لكن ليس من الواضح إن كان جميعهم سيؤيدون العملية، موضحة أن ​إسرائيل​ اعترضت على التحركات الأوروبية ضد المبادرة وتعمل على كبحها.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 28 كانون الثاني الماضي، عن خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة بـ "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن شعبه يصر على الاعتراف بدولة فلسطين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.