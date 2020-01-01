22 شركة سورية بــ /غولفود 25/ في دبي.. و50 شركة بمعرض القاهرة الدولي لملابس الأطفال

جهينة نيوز:

بمشاركة 22 شركة سورية انطلقت أول أمس في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات فعاليات الدورة 25 من معرض غولفود 2020 الذي يعد من أضخم المعارض المختصّة بالأغذية في العالم، ويستمر لمدة خمسة أيام من 16 ولغاية 21 شباط الجاري.

مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات الدكتور إبراهيم ميده أوضح أن المشاركة السورية تمتد على مساحة 207 أمتار وهي تتوزع بين صناعة الكونسروة والمعلبات بأنواعها والبن والمشروبات الساخنة وزيت الزيتون والبسكويت والحلويات والفواكه المجففة والتوابل من المنتجات التي تتمتع بالجودة العالية والقدرة التنافسية، حيث تعد هذه المشاركة نافذة مهمة على الأسواق العالمية.

من جهته بين لصحيفة الثورة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي بالغرفة طلال قلعه جي أن المشاركة بالمعارض هي للاستفادة من أحدث الحلول المبتكرة والموجّهة لمنتجي وموردي الأغذية، مشيراً أن المشاركة السورية لا تقتصر على الجناح الذي قامت الهيئة بحجزه ضمن دعمها لمشاركة الشركات السورية في المعارض الخارجية والدولية، مبيناً أن هناك عشرات الشركات السورية التي قامت بحجز مساحات أوسع لها في جناح الشركات العالمية، حيث كان حجم المشاركة السورية كبيراً هذا العام.

يذكر أن (غولفود 2020 ) يمتد على مساحة 300 ألف متر مربع، ومن المتوقع توافد نحو100 ألف زائر من 200 بلد حول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 5000عارِض من 189 بلداً حول العالم.

وفي ذات السياق تعمل غرفة صناعة دمشق وريفها على إيجاد منافذ تسويقية للمنتجات الوطنية التي تواجه حصاراً ظالما بهدف تشجيع قطاع النسيج على الاستمرار والإنتاج، وعليه تم مؤخراً عرض آخر ما توصلت إليه الألبسة السورية من تطور وجودة خلال الدورة ٦٥ لمعرض القاهرة الدولي لملابس الطفل والأم ومستلزماته الذي نظم في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة وأسدل ستاره أول أمس بمشاركة أكثر من ٥٠ شركة صناعية محلية و٣٠٠ شركة وعلامة تجارية رائدة متخصصة بصناعة الألبسة تتنافس على أحدث خطوط الموضة العالمية لموديلات صيف ٢٠٢٠.

الغرفة وفي بيان لها أكدت أن سفير سورية في القاهرة الدكتور بسام درويش أشاد خلال جولته في المعرض بحجم المشاركة السورية المتميزة لهذا العام والتي جاءت بالمرتبة الأولى عربياً هذا العام بفضل جودة وتميز المنتج السوري.

ومن جهته أكد عضو مكتب الغرفة المهندس محمد مهند دعدوش إلى الإقبال الكبير من الزوار المصريين بالدرجة الأولى والعربي والأجنبي بالدرجة الثانية على البضائع السورية المميزة، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الغرفة لنجاح مشاركة الصناعيين السوريين بالمعرض.