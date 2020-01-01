ريال مدريد ينفرد بالصدارة بعد تعادل بطعم الهزيمة مع سلتا فيغو

جهينة نيوز:

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي، بنتيجة (2-2) خلال مواجهة سيلتا فيغو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليغا، في معقله "سانتياغو برنابيو".

وسجل الأهداف لريال مدريد توني كروس في الدقيقة 52، وراموس من ركلة جزاء في الدقيقة 65، بينما سجل لسيلتا فيغو فيدور سمولوف في الدقيقة 7، وسانتي مينا في الدقيقة 86.

وانفرد ريال مدريد بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن ملاحقه برشلونة، فيما صار رصيد سلتا فيغو 21 نقطة ليرتقي مرتبة ويترك المركز الثامن عشر لمايوركا الذي يملك ذات الرصيد من النقاط.

وشهدت مباراة ريال مدريد مع سلتا فيغو عدة قرارات تكتيكية من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي، مثل الزجّ بالبلجيكي هازار العائد من الإصابة أساسياً رفقة البرازيلي مارسيلو والويلزي غاريث بيل، إضافة لاعتماده الكبير على الكرات العرضية في الشوط الأول.

ويترقب عشاق ريال مدريد الشكل التكتيكي الذي سيخوض به زيدان مواجهته مع مانشستر سيتي الإنكليزي بقيادة الإسباني غوارديولا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء بعد المقبل.

المصدر وكالات