أبراج الاثنين 17 شباط مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 17 شباط:يحب الحياة ويحب الحيوية ولا يحب القيود ولا يقصّر ولا يحب المشكلات.. بالحياة نراه شجاعاً وجريئاً ويحب الزعامة والتخطيط.. صادق ويجب السيطرة والمروءة والإطراء.. أحلامه تتحول إلى واقع..

هذه السنة.. تغلب على الأزمات للبعض ولادة وللبعض سفر وتنقلات والبحث عن مشاريع وعدم تضخيم الأمور لذلك تضع شروطاً جديدة على صعيد المحيط.. ويذيع صيتك ويبدو أنك تتحضر لشيء جميل نهاية العام.

الحمل:

تتهيأ للوصول إلى قناعة جديدة ولا مانع من تقديم التضحيات.. يومك فيه أمور مالية وقانونية وتتواصل مع الآخرين وتحافظ على علاقتك مع الشريك.. تعيد البحث في بعض القضايا القديمة التي كانت تحبط عزيمتك.. واليوم أجواءك الفلكية فيها منافسة كبيرة وقد تحقق إنجازاً مهم يثير الحسد حولك.

الثور:

قراراتك ناجحة وتضطر النظر إلى الأمور بطريقة مختلفة وتحصل على بعض المدخول وتساعد بعض معارفك وقد تحدث تغييرات جذرية ربما تسدد ديونك أو فواتير، وتحسن أمورك المالية.. هناك قصة تطرأ عليها تطورات.. انتبه على صحتك ولا تغضب هناك منافسة ومواكبة تغييرات بعض الشركاء للبعض.

الجوزاء:

تجد نفسك أمام بعض المعاكسات التي تدفعك لتكون هجومياً وعصبياً.. ارمِ كل شيء خلفك وافتح الحوار عميق مع الشركاء لإزالة خلافات معينة.. اليوم حاذر من يستهدفك.. وهناك قصة تحبط عزيمتك انتبه جيداً للمصاعب التي تظهر بسبب وجود القمر في القوس.

السرطان:

يحمل اليوم لك ازدهاراً على الصعيد المهني وتقوم بأمور يطرأ عليها بعض التأجيل فيها انعكاس سلبي.. التوقيت الصارم يجعلك تتوتر فاطلب المساعدة كي تخفف قليلاً من الضغط واعتمد على المشاركة حتى تستوعب الأمور أكثر.. ربما تنطوي على نفسك قليلاً... اغتنم الفرصة اليوم.

الأسد:

محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك وكرمك ويكفي أن ترغب بالشيء حتى تجد الأبواب مفتوحة.. اليوم يحمل لك مساعدة قدرية تخفف من الضغط، وربما يكون لديك فرض رأي بعد أن تعسر ذلك سابقاً، أو حل لمشكلة سابقة.. نهار جيد لكسر القيود وقد يكون صوتك مسموع وإن كنت تخشى على وضع صحي اليوم تجد الجواب.

العذراء:

منهمك ومتعب بالعقارات ومتوتر غير قادر على تحقيق أهدافك.. اليوم يجب أن تكون مهتماً بنهارك لكي يكون أقل توتر وتكون راضياً عن ذاتك، ويكون اليوم بداية مناسبة للأمور العائلية لأنك اليوم تبحث عن الراحة مع ذلك اليوم هناك عرقلة..

الميزان:

توظّف طاقتك بشكل إيجابي يعود عليك بمردود يضاهي جهدك وتمسك بزمام الأمور وتطورات وتنقلات ودراسة جيدة تعزز موقعك وتتطلع إلى البعيد وتحقق أهدافك وتتواصل مع الآخرين وتحاط بالأصدقاء الذين يوفرون لك الأمان.. اليوم مشحون بالعواطف الجياشة وكسب القلوب وشجاعتك في أوجها.. عمليات التسويف والتأجيل ممنوعة اليوم.

العقرب:

رافق المتفائلين حتى تشعر بسهولة الاتصال وتحصل على مساعدة ثمينة قد تشعر بالإرباك بسبب مصاريف كبيرة وقد يأتيك عون مالي غير متوقع تصرف بتكتم حتى تقوم ببعض العلاقات التي فيها هدايا ومكاسب..

القوس:

القمر لديك يحمل لك اهتماماً وتقديراً.. يجب عليك تعزيز اتصالك مع الآخرين وتصلح بعض الأخطاء وتبدد الخلافات.. واليوم نشيط وأكثر حيوية ومتألق بين الناس وتتمتع بحرية تحرك وتقدم على مهمة خارج مهمتك الأساسية وتتحول هواية لك إلى مهنة حقيقية وتبرع في كل المجلات وخاصة في التوجيه والثقافات وتسجل انتصاراً على الفريق الآخر.

الجدي:

مدعو اليوم إلى مقاومة أشباح القلق.. انتبه ولا تتخذ قراراتك بسرعة فقد تندم لأنّ تخمينك آني.. لاتستلم للإحباط وتمتع بالصبر.. لاتصل رسالتك اليوم كما تريد لذلك ابتسم وكن دبلوماسياً .. تكفيك الهموم الأخرى.

الدلو:

حضورك مرغوب ودعوات عديدة لذلك انتبه وكن حذراً وحاصر الآثار السلبية بتصرف حكيم وتجنب السخرية والعداوة.. حياة اجتماعية ورومانسية أكثر عذوبة.. ابتسم.. قد تلتقي بصديق قديم لم تراه منذ زمن.. قد تخرج من مشكلة مالية.. صدفة أو قدر يحن عليك اليوم.

الحوت:

ينصب تركيزك على تعزيز مكانتك في العمل وهناك من يحاول عرقلتك، جرّب تقبل النصيحة وافتح أبوابك ويجب أن تكون حذراً.. تكتب أرقاماً ربما ضرائب وربما هناك شيء مالي وتلتقط بعض الثغرات.. تشعر بالراحة لأنك تحت الأضواء.. عليك أن تكون هادئاً حتى تشعر بالارتياح والانفراج.