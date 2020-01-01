مظاهرة في ريف دير الزور تطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكي

جهينة نيوز:

تظاهر أهالي قرية السفيرة بريف دير الزور اليوم مطالبين بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي السورية.

وذكرت مصادر أهلية أن أهالي القرية نظموا اليوم مظاهرة احتجاجية ضد ممارسات مجموعات”قسد”وطالبوا بخروج قوات الاحتلال الأمريكي وقاموا بقطع الطريق العام دير الزور الرقة من جهة الجزيرة بالإطارات المشتعلة.

وفي السياق ذكرت المصادر أن الولايات المتحدة الأمريكية واصلت خرقها القوانين الدولية حيث أدخلت قافلة جديدة مؤلفة من عشرات السيارات والشاحنات المحملة بمواد لوجستية وعسكرية إلى القامشلي في محافظة الحسكة قادمة من شمال العراق لتعزيز نقاط قواتها المحتلة في المنطقة.

وأفادت المصادر بأن نحو 44 من السيارات والشاحنات المبردة التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي دخلت خلال الساعات الماضية عبر معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية قادمة من شمال العراق تحمل مواد لوجستية وتعزيزات عسكرية توجه قسم منها إلى قاعدة “خراب الجير” غير الشرعية في منطقة المالكية بالقرب من الحدود مع العراق والقسم الأخر إلى قاعدة “هيمو”غير الشرعية غرب مدينة القامشلي.

وفي سياق ذكرت مصادر أن ” قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين قاموا بنقل الآليات العسكرية الموجودة في نقطة قرية تل بعيرير التابعة لناحية أبوراسين إلى قرى التماس في المناخ والقاسمية والرشيدية التابعة لناحية تل تمر بريف الحسكة” مشيراً إلى أن الآليات”تضم ثلاث دبابات وعددا من المدرعات المجهزة برشاشات 23 وبيك اب”.