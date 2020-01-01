إصابة 40 أمريكيا على متن السفينة السياحية "دايموند برينسيس" بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، عن إصابة 40 أمريكيا كانوا على متن السفينة السياحية الموبوءة "دايموند برينسيس" في اليابان بفيروس كورونا بحسب ما ذكرت ا ف ب.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أنه سيتم إجلاء المواطنين الأمريكيين وأسرهم من السفينة "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، والتي تأكد إصابة أكثر من 300 شخص على متنها بفيروس كورونا الجديد.

ومن المقرر توفير مقاعد لنحو 380 شخصا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة.

وتم وضع السفينة في الحجر الصحي لمدة أسبوعين فور وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير/شباط، بعدما ثبت إصابة رجل كان على متنها وهبط إلى هونغ كونغ بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 355 منهم بعدوى كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

وأعلنت دول أخرى من بينها إيطاليا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وكندا، أنها سترسل طائرات لإجلاء مواطنيها من السفينة.