شاهد.. الجيش السوري يؤمن المدنيين في قرية كفر داعل بريف حلب الغربي بعد تحريرها من الإرهاب

الأحد, 16 شباط 2020 الساعة 21:27 | شؤون محلية, أخبار محلية


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