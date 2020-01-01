أصوات الزعاريد في كل شوارع حلب بعد تحريرها بشكل كامل - فيديو

الأحد, 16 شباط 2020 الساعة 20:36 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

حررت وحدات الجيش العربي السوري مدينة حلب بالكامل بعد تحرير الضواحي الغربية و عمت الفرحة شوارع حلب التي طالما عانت من صواريخ الارهابيين و قذائف حقدهم الاردوغاني.

و حررت وحدات الجيش العربي السوري على التوالي كل من القصر العدلي ـ أبنية وعد ـ بناء النعناعي ــ شويحنة ـ معارة الأرتيق ـ حريتان ـ عندان ـ حيان ـ بيانون ـ بابيص ـ كفر داعل ـ الهوتة الجوانية ـ الهوتة البرانية ـ بشنطرة ـ جمعية الكهرباء الثانية ـ جمعية المخابز ـ جمعية الاتحاد العربي ـ جمعية السماح ـ جمعية آذار ـ مجينة ـ بشقاتين ـ قيلون ـ جمعية الفنار، في غرب وشمال غرب حلب

و حررت ايضاً وحدات الجيش العربي السوري جمعية الهادي ـ جمعية كيليكيا ـ كفر حمرا ـ الليرمون ـ ضهرة عبد ربه بريف حلب الغربي


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