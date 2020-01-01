روحاني: على تركيا احترام جميع الاتفاقات حول سوريا

جهينة نيوز:

شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على ضرورة احترام تركيا جميع الاتفاقات المتعلقة بسوريا، مؤكدا على ضرورة احترام وحدة أراضيها وسيادتها.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي عقده في طهران: "اتفاق سوتشي اتفاق سياسي هام ونموذج ناجح في المنطقة وندعو تركيا لاحترامه. لا ينبغي لتركيا التخلي عن اتفاق سوتشي ومسار أستانا".

وأضاف: "نأمل من السيد رجب طيب أردوغان محاربة الإرهاب واحترام وحدة سوريا وسيادتها".

وتابع: "أردوغان أبلغنا خلال الاجتماعات أنه يحترم سوريا كبلد موحد، وأكد على أهمية سيادة الحكومة السورية على أراضيها، ونأمل منه العمل بذلك".

وشدد الرئيس الإيراني، على أن "إدلب محافظة سورية وينبغي محاربة الجماعات الإرهابية فيها".

وأضاف أن "ادعاءات تركيا بأنها تتخوف من تدفق اللاجئين، لا يمكن أن تكون ذريعة كي تتخلى سوريا عن سيادتها على إدلب".

وجدد الرئيس الإيراني التأكيد على أن "اللاجئين السوريين سيعودون إلى إدلب بعد القضاء على الإرهاب"، معربا عن أمله في الاستمرار بمتابعة مسار أستانا بهدف التوصل إلى حل في سوريا.

المصدر: RT