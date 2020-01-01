العدو الاسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين قرب المسجد الاقصى و فلسطيني قرب الحرم الابراهيمي

جهينة نيوز:

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الأحد 3 شبان فلسطينيين وسيدة قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة والسيدة الذين لم تعرف هويتهم، وذلك أثناء تواجدهم قرب باب الأسباط، واعتدت عليهم بالضرب المبرح”.

وذكرت المصادر ان “الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى المبارك يتعرضون لانتهاكات عدة، تصاعدت حدتها مؤخرا مع استمرار المواطنين في حملة الفجر العظيم”.

و في سياق متصل اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الأحد مواطنا فلسطينيا قرب الحرم الابراهيمي في الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وزعمت وسائل اعلام العدو الاسرائيلي ان “الفلسطيني كان يحمل سكينا وحاول مهاجمة أحد الجنود وتم السيطرة عليه واعتقاله”.